Россия и Индия выступили за реформирование СБ ООН

Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии.

Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания» опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Добавляется, что президент РФ поздравил Индию с успешным председательством в совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Отмечается, что Моди поблагодарил Путина за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли под председательством его 9 августа в рамках председательства Индии в Совете Безопасности ООН.