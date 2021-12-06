Байрамов обсудил с представительницей Госдепа ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Как говорится в сообщении МИД, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о текущем состоянии переговоров по нормализации постконфликтных отношений между Арменией и Азербайджаном.
Карен Донфрид расценила передачу Азербайджаном 10 военнослужащих армянского происхождения Еревану, а также предоставление Арменией минных карт Азербайджану как позитивный шаг и прогресс в направлении нормализации отношений.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили некоторые вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.