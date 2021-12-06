На ЮАР нахлынула четвертая волна ковида

В ЮАР начинается четвертая волна коронавируса.

Как передают зарубежные СМИ, об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса, который призвал граждан незамедлительно вакцинироваться.

«По мере того, как страна готовится к праздничному сезону, неотложной задачей является, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию», — подчеркнул Рамафоса.

За прошедшую неделю число выявляемых за сутки заражений в стране возросло в пять раз. Около четверти результатов тестирования на коронавирус является положительным. Две недели назад положительные тесты на COVID-19 составляли лишь 2% от всех результатов. Рамафоса также сказал, что сейчас в стране доминируют случаи заражения новым штаммом «омикрон».

Президент ЮАР призвал соблюдать правила дистанцирования, носить маски, а также сократить контакты с людьми за пределами одного домохозяйства.