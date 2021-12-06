Турецким экс-адмиралам, подписавшим письмо о конвенции Монтре, грозит до 12 лет тюрьмы



Прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение по делу 104 отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, им грозит до 12 лет тюрьмы, передает телеканал NTV.

Ранее суд Анкары освободил всех задержанных по этому делу 10 адмиралов, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые вступили в преступный сговор против конституционного строя, по этому обвинению им грозит до 12 лет тюремного заключения. Документ направлен в суд.

В начале апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.

Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов президента Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». На следующий день полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.