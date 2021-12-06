В Минобразования прокомментировали вопрос в связи с бывшим главредом журнала «Azərbaycan məktəbi»



В Министерстве образования прокомментировали вопрос в связи с хищением денег сотрудников НАНА бывшим главным редактором печатного органа министерства — журнала «Azərbaycan məktəbi» Рахилем Наджафовым.

Как сообщили в Министерстве, трудовой договор, заключенный с главным редактором журнала «Azərbaycan məktəbi» Наджафовым Рахилем Надир оглу, аннулирован с 19 января 2021 года, передает АПА.

Отметим, согласно информации, Р.Наджафов присвоил деньги сотрудников академии, убедив их, что они будут трудоустроены в Минобразования, их дипломы, выданные зарубежными вузами, будут признаны в нашей стране, их статьи будут напечатаны в авторитетных зарубежных журналах.

Ведется расследование.

В 2018-2020 годах Р.Наджафов был главным редактором журнала «Azərbaycan məktəbi» — основного печатного органа Министерства образования.

