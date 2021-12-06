Рауф Раджабов: Никто не сможет обвинять Азербайджан, если он в одностороннем порядке начнет разблокирование коммуникаций

Готова ли Армения к переговорам в Брюсселе? Будет ли Ереван снова мешать Азербайджану реализовывать положения трехстороннего заявления, увиливать и предъявлять встречные требования? Как показала сочинская встреча, в целом Пашинян идет по пути обсуждений, но всячески уходит от конкретных договоренностей, нацеливаясь, очевидно, на затягивание переговоров, благо такой опыт у Армении имеется в достатке. Насколько серьезен новый «пакет» армянских претензий к Баку?

«Самая большая главная проблема для Азербайджана, России, Турции и всего переговорного процесса – это внешполитическая ориентация Армения. Во внутриполитической жизни наблюдается серьезная эскалация, происходит объединение уличной и парламентской радикальной оппозиции. Улучшений в макроэкономических показателях нет, а наоборот ухудшающиеся показатели. Растет бедность, нищета, растет число армян, покидающих Армению…».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель аналитического центра «3rd View» Рауф Раджабов, добавив, что раньше Армению ежегодно покидало до 30-35 тысяч человек, а в нынешнем году, очевидно, цифра армянских мигрантов дойдет до 120 тысяч.

— Если учесть, что на нынешних выборах Пашинян получил около 630 тысяч голосов, а это всего лишь 25 процентов выборщиков в Армении, он понимает, что удержаться у власти будет все труднее и труднее.

Кстати, хочу отметить, что нынешние отношения Азербайджана и Армении регулируют только три документа, подписанные между Алиевым и Пашиняном в рамках трехсторонних встреч в период с 2020 по 2021 год, в том числе и недавняя Сочинская декларация. А никакие то «Мадридские принципы» МГ ОБСЕ и так далее. Всего этого уже нет, — подчеркнул политолог.

По мнению Раджабова, никто не сможет обвинять Азербайджан, если он в одностороннем порядке, но в рамках этих документов, особенно Сочинской декларации, начнет процесс делимитации и демаркации, а также разблокирование транспортных коммуникаций.

— Заявление армянского МИД о том, что в Сочинской декларации не указано название Зангезурского коридора, говорит о несерьезном настрое Армении на переговоры. Это говорит о том, что в армянском правительстве отсутствуют профессиональные политики и дипломаты, не профессионален сам подход. Ведь дело даже не в том, указано название «коридор» или нет, а в том, что во всех трех документах четко прописан о разблокирование всех транспортных коммуникаций в регионе. От перемен мест слагаемых суть не меняется. Я не думаю, что Армения сможет вообще воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, будь он то «коридор», «маршрут», «транспортный путь», — неважно. Все страны региона и вне его заинтересованы в запуске Зангезурского коридора и уже высказали свои позиции, — подчеркнул политолог.

В. Мансуров