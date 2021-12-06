Началась выдача страховых выплат наследникам военнослужащих, погибших на границе с Арменией

Начался процесс осуществления единовременных страховых выплат наследникам погибших военнослужащих и раненым военнослужащим в результате провокации, совершенной Арменией в ноябре этого года, сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

«Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания осуществила единовременную выплату наследникам 2 военнослужащих из 7 погибших военнослужащих. В компанию пока не поступили обращения о выплате наследникам 5 других наших шехидов, а также 10 раненым военнослужащим. Они также могут получить единовременные страховые выплаты, подав заявку».