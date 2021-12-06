Минск принял ответные меры на санкции Запада



В ответ на санкционное давление Запада власти в Беларуси приняли свой пакет мер. Они включили в себя запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, применяющих в отношении Минска политику санкций.

Также были расширены списки лиц, чей въезд в страну нежелателен. Заявление об этом распространил МИД республики, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», — говорится в заявлении.