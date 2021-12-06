В Узбекистане отменили ТикТок фестиваль из-за не соответствия менталитету



В Ташкенте ожидалось проведение TikTok Fest, в котором должны были принять участие известные тиктокеры из стран СНГ.

Частная организация планировала провести концерт в конце декабря. »Министерство культуры к проведению фестиваля не имеет никакого отношения. Ведомство также не выдает разрешение на проведение концертов или других мероприятий. Министерство считает, что Tik-tok-фестиваль не соответствует нашему менталитету и может негативно повлиять на сознание и мировоззрение молодежи», — цитирует upl.uz заявление местного минкульта.

В фестивале планировали принять участие Даня Милохин, Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Артур Бабич, Аня Покров и Егор Шип. В соцсетях эту новость восприняли неоднозначно: многие пользователи считают, что концерт нужно отметить, так как движение тиктокеров зачастую несет негативный социальный контекст.

Ранее PR-директор певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) Максим Столяров рассказал «Газете.Ru», что концерт исполнительницы в Сургуте перенесли из-за эпидемиологической ситуации в регионе.