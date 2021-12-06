Генпрокуратура: Расследование в связи с крушением вертолета продолжается

«В связи с крушением вертолета создана следственная группа. Был проведен осмотр места происшествия. Из-за сложности случившегося назначены экспертизы».

Об этом сказал старший помощник генпрокурора, советник юстиции Махир Аббасов на брифинге, посвященном состоянию исполнения органами прокуратуры постановления «Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы», передает АПА.

Он сказал, что после завершения расследования причин крушения и результатов экспертиз будет сделано заявление, и в настоящее идет работа по расшифровке черного ящика.

Отметим, в результате крушения 30 ноября военного вертолета Государственной пограничной службы на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе погибли 14 человек, двое получили ранения.