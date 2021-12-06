Saxo Bank: Европу ждёт энергетический кризис



Цены на газ в Европе снизились почти вдвое по сравнению с октябрём, однако с наступлением холодов и в условиях минимальных запасов газа в хранилищах ситуация может ухудшиться, пишет РИА Новости.

Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада.

По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, Европу ждёт энергетический кризис, невиданный с 1973 года. Это отразится в том числе и на нефтяных ценах.

«Я не удивлюсь котировкам больше $100 за баррель уже в первом квартале», — отмечает экономист.