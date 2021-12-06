В Баку представлен видеопроект «Китайская красавица» по мотивам произведения великого Низами

В Баку в Art Tower Gallery cостоялось презентация видеопроекта «Çin gözəli» («Китайская красавица»), посвященного героиням легендарной поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц». Создатель проекта — НПО Arts Council Azerbaijan.

Видеопроект реализуется в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami, посвященного Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа.

Образ китайской красавицы в видеопроекте талантливо воплотила балерина и фитнес-тренер Дарига Найманова.

В видеоролике «Китайская красавица» звучит поэзия Низами Гянджеви под музыку великого композитора Гара Гараева из балета «Семь красавиц». Над видео работали: чтец – Нияз Ильясоглу, видеограф – Симон Петер, художник по костюмам – Сабина Зулалова. Куратор проекта — Сона Гулиева. Озвучила ролик поэтесса и общественный деятель Ульвия Ахундова.

Между тем фотопроект с образами китайской красавицы реализовал бакинский фотограф Александр Карягин.

Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству великого Низами Гянджеви.

Основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.