Леонардо Ди Каприо выручил за свой особняк более 10 миллионов долларов

Американский актер Леонардо Ди Каприо продал особняк в престижном калифорнийском районе Карбон-Бич в Малибу за $10,3 млн. О сделке пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал по поиску элитной недвижимости Mansion Global.

Дом был построен в 1950 году и расположен на берегу Тихого океана. Его общая площадь 162 кв. м, у дома несколько террас, три спальни, где есть раздвижные стеклянные окна и двери от пола до потолка. Из окон открывается вид на берег. Также в доме есть лестница, которая соединяет его с пляжем.

Актер владел домом с 1998 года и купил всего за $1,6 млн. В 2016 году он уже выставлял его на продажу, но продать его так и не получилось. После этого его смогли сдать за $25 тыс. в месяц. Повторно же дом выставили на продажу в сентябре 2021 года.