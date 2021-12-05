Бритни Спирс постилась в течение 4-х дней

Американская певица Бритни Спирс в своем Instagram призвала подписчиков порассуждать о религиозных постах и добавила, что однажды четыре дня практически ничего не ела.

«Я хочу поговорить с вами о посте. Многие люди, с которыми я говорила, против этого, самый долгий пост, что я держала, длился четыре дня, но я немного перекусывала. Я признаю, что была очень голодна в конце, но я испытала самое невероятное удовольствие, что когда-либо ощущала без еды», — призналась Спирс.

Она уточнила, что пропагандирует не голодовку, а «ясность», которую многие люди могут достигнуть по-разному. Она удивилась тому, что в некоторых религиях верующие держат пост «все время».

«В любом случае мне нравятся вызовы, они приносят пользу», — резюмировала певица.