Исмаил Демир: Продажа Bayraktar TB2 не связана с событиями в Украине

Поставки турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Украину никак не связаны с напряжёнными отношениями Москвы и Киева. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, украинская сторона договорилась с Анкарой насчёт поставок дронов ещё до обострения ситуации вокруг Украины. К тому же, как утверждает Демир, у Киева есть собственные производственные и инвестиционные проекты.

«Это (продажа Bayraktar TB2) не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине дроны из-за напряжённости [с Россией]», — подчеркнул Демир в интервью газете Milliyet.