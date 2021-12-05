Шушкевич гордится подписанием Беловежских соглашений

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что гордится подписанием Беловежских соглашений, которые фактически привели к распаду СССР, разделив Союз на независимые государства.

«Я горжусь этим. <…> Разделить империю без единой капли крови — это, в общем, потрясающее достижение», — сказал Шушкевич в интервью для фильма «30 лет без Союза» в эфире телеканала «Россия-1».

При этом уточнил, что в ходе подписания договора выразил готовность вывести с территории Белоруссии ядерное оружие без компенсаций и предисловий, ведь как физик понимал, что если оставить вооружение в республике, значит, убить страну и её народ.

В интервью «Газете.ru» экс-председатель белорусского Верховного совета добавил, что в Беловежскую пущу также должен был прилететь Нурсултан Назарбаев, однако не сделал этого, поскольку бывший президент СССР Михаил Горбачёв пообещал ему пост председателя парламента Союза.

«Он приехал и посоветовался с Горбачёвым. Но Горбачёв, конечно, сказал «куда ты едешь, это совещание серьёзное, там они тебя поведут не в ту сторону». И как хитрый — я говорю, не «мудрый», а «хитрый» восточный деятель — он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась», — уточнил Шушкевич.

Напомним, Беловежские соглашения были подписаны главой РСФСР Борисом Ельциным, а также лидерами Белорусской и Украинской ССР Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года. Их результатом стало прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).