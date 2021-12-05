Трамп назвал «чёртовым идиотом» главу Комитета начальников штабов ВС США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «чёртовым идиотом» председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Штатов Марка Милли. Как пишет Express, миллиардер резко осудил генерала за слова об экономии в случае оставления военной техники при выводе войск из Афганистана.

«У вас есть самолёт за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолёт за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолётов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?» — высказался Трамп, выступая на мероприятии в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

На данные предложения генерал ответил положительно. Именно в тот момент, как выразился экс-глава США, он понял, что Милли — «чёртов идиот». Отмечается, что народ отреагировал на такое высказывание экс-президента смехом и аплодисментами.