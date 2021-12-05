Турецкий министр: Ограничения сделали нас самодостаточной страной

Экспорт Турции в ноябре вырос на 33,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 21,5 млрд долларов. Это самый высокий месячный показатель по экспорту за всю историю Республики.

Об этом глава Минторга Турции Мехмет Муш сказал на закрытии конференции «Глобальные стратегии в оборонной и аэрокосмической промышленности», организованной в туристическом районе Белек провинции Анталья.

Муш отметил, что оборонная и аэрокосмическая промышленности входят в число стратегически значимых секторов Турции.

«С удовлетворением могу отметить, что Турция уверенно шагает к лидерству в данных секторах», — сказал глава Минторга.

Муш отметил, что мировой рынок оборонной промышленности составляет 2 трлн долларов.

По словам министра, Турция входит в число ведущих стран по развитию ОПК наряду с США, Россией, Испанией, Южной Кореей и Израилем и занимает 14-ю строчку в этом списке.

В ТОП-100 оборонных компаний мира по уровню доходу по состоянию на 2021 год входят две турецкие компании, продолжил Муш.

Успехи оборонпрома – предмет гордости для Турции, подчеркнул глава ведомства.

Возвращаясь к показателям экспорта, Муш отметил, что сектор значительно восстановился в 2020 году, а в 2021 году- демонстрирует хорошие темпы роста.

«Экономика Турции в первом квартале выросла на 7,2, во втором – на 22, а в третьем — на 7,4 процента», — сообщил министр.

Глава Минторга подчеркнул, что экспорт продолжает оставаться ведущим фактором роста ВВП Турции.

По словам Муша, экспорт Турции за последние 12 месяцев достиг 221 млрд долларов, что намного превышает заявленные цели.

«Эти цифры указывают на то, что Турция продолжает производить, экспортировать и расти. Наша конечная цель — навсегда забыть о дефиците текущего счета за счет сокращения дефицита внешней торговли», — отметил Муш, добавив, что достичь этой цели позволят исследования, разработки и производство инновационной продукции.

Министр отметил, что 2021 год стал годом восстановления и для оборонпрома Турции.

В январе-ноябре экспорт оборонпрома Турции составил 2,8 млрд долларов, высока вероятность, что к концу года этот показатель достигнет отметки 3 млрд долларов, сказал глава ведомства.

Муш подчеркнул, что ограничения, с которыми столкнулась в прошлом Турция, способствовали превращению страны в самодостаточное государство.

«Если в 2006 году импортозамещение в оборонпроме Турции составляло всего 25 процентов, то сейчас этот показатель достиг 75 процентов. Эти цифры отчетливо демонстрируют, насколько высок потенциал турецкого оборонпрома», — сказал глава Минторга Турции.

Напоследок министр привел данные по обороту оборонной и аэрокосмической промышленности за последние 14 лет.

«В 2002 году оборот оборонной и аэрокосмической промышленности составлял 1,3 млрд долларов в год, а в настоящее время достигает 5 млрд долларов в год. Экспорт сектора вырос с 247 млн долларов до 2,5 млрд долларов, а расходы на исследования и разработки – с 49 млн долларов до 904 млн долларов», — отметил он.