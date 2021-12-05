Возросло количество пострадавших на российской шахте

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 106. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в течение суток госпитализированы семь горноспасателей, которые работали по подъему ранее обнаруженных тел, с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

Он добавил, что на поверхность были подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 человек.