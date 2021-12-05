3-стороннее соглашение решит большую часть проблем с газом, считают в Тегеране

Газовое соглашение между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном решит большую часть проблем с газом Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал IRIB руководитель Аппарата президента Ирана Голям Хосейн Исмаили.

По его словам, Азербайджан достиг соглашения о закупке газа в Туркменистане и его свопу через Иран, который не получит никаких средств на обмен газа между Туркменистаном и Азербайджаном, однако взамен обеспечит поставки газа в свои восточные провинции.

«В рамках реализации соглашения в Иране будет устранена проблема пониженного давления газа в северных провинциях в холодное время года», — подчеркнул Исмаили.

Он отметил, что одним из главных направлений внешней политики нынешней иранской администрации является построение отношений с другими странами, усиление дипломатии и сосредоточение внимания на соседних государствах.

«В этой связи на 15-м Саммите ОЭС во главу угла был поставлен вопрос развития экономических отношений со странами-участниками в различных областях. С участниками ОЭС и соседними странами были проведены обсуждения по вопросам торговли и энергетики, а также цифровой экономики и различных платформ. На полях саммита состоялись двусторонние встречи с Президентами Пакистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. На этих встречах обсуждались двусторонние вопросы. На саммите был достигнут ряд хороших договоренностей с соседними государствами, например, Туркменистан проявил интерес к решению вопросов, связанных с газом, между Ираном и Туркменистаном», — добавил руководитель Аппарата президента.

Напомним, что 28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.