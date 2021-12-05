Извержение вулкана на Яве привело к гибели 13 человек

В результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии погибло не менее 13 человек. Десятки людей получили ожоги и травмы, сообщает Reuters в воскресенье, 5 декабря.

По данным официального представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями(BNPB) Абдула Мухари, пока только двух погибших удалось опознать. При этом еще 98 человек получили ожоги, ранения и травмы, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы. Госпитализированы по меньшей мере 35 человек.

Также в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района в соседнем районе Лумаджанг с городом Маланг, и разрушены здания.

