Фуад Мурадов провел встречу в Манчестере с представителями азербайджанской диаспоры

В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой в Соединенное Королевство Великобритании в городе Манчестер состоялась встреча с членами азербайджанской общины.

Как говорится в сообщении Госкомитета, в мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Манчестере и окрестных городах, I секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Ниджат Кулиев, члены Координационного совета азербайджанцев по Соединенному Королевству в Северной Ирландии и турецкой общины, а также наши земляки из Южного Азербайджана.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, напомнив о том, что в Манчестере впервые проводится встреча с членами азербайджанской общины, поздравил наших соотечественников с первой годовщиной славной Победы, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне. Он выразил признательность членам общины, доводившим до общественности Соединенного Королевства азербайджанские реалии во время товузских событий, Отечественной войны и в послевоенный период, проявившим единство, солидарность и проводившим большую работу во имя независимости Родины, освобождения наших земель от оккупации и обеспечения территориальной целостности страны.

Выступая на мероприятии, члены общины поделились мнением и высказали предложения, связанные с усилением диаспорской деятельности, более широким доведением до местной общественности азербайджанских реалий и планом работы на следующий год.

Встреча завершилась ответами на вопросы наших соотечественников.