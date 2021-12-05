Ибрагимович обвинил МЮ в «мелочном менталитете»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил период в «Манчестер Юнайтед», за который форвард выступал в 2016-2018 годах.

«Все думают о «Манчестер Юнайтед» как об одном из самых богатых и могущественных в мире. Со стороны мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался, то обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.

Однажды я находился в отеле с командой перед матчем. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока.

Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Не знаю почему, но в тот раз мне стало интересно, и я понял, что они списали фунт из моей ежемесячной зарплаты.

Я позвонил менеджеру команды и спросил, почему они это сделали. Тот ответил: «Это за фруктовый сок из мини-бара». «Ты шутишь, серьезно?» – спросил я. «Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это», – ответил менеджер.

Да, но я ведь находился в отеле не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным», – приводит слова футболиста The Athletic.

Действующий контракт 40-летнего шведа с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 12 встречах.