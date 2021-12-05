Капитан и моряки задержанного в Польше российского сухогруза были пьяны (обновлено)

Навстречу «Руслане» было направлено спасательное судно Wind, в ситуацию вмешались польские пограничники. Поднявшись на борт, они обнаружили капитана и двоих моряков в нетрезвом состоянии. В организме капитана концентрация алкоголя составляла 1 промилле, у двух членов экипажа — по 1,5 промилле.

RMF24 сообщает, что о деле были проинформированы полиция и прокуратура, производство также начало Морское ведомство Польши.

Владельцем и оператором судна «Руслана» является ООО «Трансфлот» из Петербурга. Оно весит более 8 тысяч тонн, длина судна превышает 100 метров.

***

Пограничная служба Польши задержала российское торговое судно в Балтийском море. Об этом сообщается в Twitter Польского радио.

По данным РЕН ТВ, речь идет о сухогрузе «Руслана», который перевозил стальные конструкции из литовского города Клайпеда в польский Гданьск.

Уточняется, что в ночь на 5 декабря корабль отклонился от маршрута. Экипаж не отвечал на вызовы служб, а судно чуть не село на мель. По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу.

Сейчас корабль стоит на рейде в Гданьске. Проводится проверка.