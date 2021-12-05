В Киеве предупредили Европу о 5 млн беженцев в случае войны с Россией



Война России против Украины приведёт Европу к мигрантскому кризису, так как на её территорию направятся миллионы украинских беженцев.

Такое мнение высказал в своей статье для аналитического центра Atlantic Council глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он также обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от «полномасштабного вторжения».

«Большая война на Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление 3–5 млн беженцев, спасающихся от российского вторжения, будут только одной из многих крупных проблем, с которыми столкнётся европейское общество», — написал Резников.

По словам главы украинского Минобороны, на кон поставлено будущее всей Европы. Ещё одной проблемой станет прекращение экспорта товаров из России и Украины, в том числе и зерна, что может сказаться на общей ситуации с продовольственной безопасностью для всего континента, считает Резников. Нападение России, по его мнению, откроет новую эру «глобальной нестабильности».

Резников обратил внимание и на состояние вооружённых сил двух стран, отметив, что Москва значительно превосходит Киев в числе единиц военной авиации, а также в ракетных системах и военно-морской силе.

«Человеческие потери для Украины будут катастрофическими… Россия также понесёт огромные потери. Образы гробов, возвращающихся в Россию с линии фронта на Украине», по его словам, не сможет сдержать «даже кремлёвская цензура», — отметил он.

При этом Резников подчеркнул, что эскалации конфликта на данный момент ещё можно избежать и для этого нужно убедить Кремль в том, что цена нападения «слишком высока».

Если ответ на эти действия ограничится выражением озабоченности и призывами к новому раунду переговоров, Россия будет рассматривать это как приглашение к дальнейшей агрессии, — написал министр.

По мнению Резникова, у «западных лидеров есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока».