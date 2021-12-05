Порошенко призвал ввести «адские» санкции в отношении Москвы



Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал страны Запада ввести против России «адские» санкции на случай агрессии против Киева.

Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

По его словам, Запад должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в случае военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Он подчеркнул, что Украине необходимо летальное оборонительное оружие.

При этом Порошенко отметил, что для Кремля западным государствам необходимо составить список санкций, которые будут введены в случае наступления.

В то же время бывший глава государства заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время его правления на Украине была создана «одна из самых эффективных и сильных армий на континенте».