Опубликована схема предполагаемого вторжения России в Украину



Немецкая газета Bild опубликовала карту возможного вторжения России на Украину. Как пишет издание, ссылаясь на источники в НАТО и украинской разведке, ожидать это нападение стоит уже в начале 2022 года.

Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

В первом сценарии, пишет Bild, речь идет об одновременной атаке с северного Крыма и через территории «ДНР и ЛНР». Второй сценарий включает в себя три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера.

Авторы статьи утверждают, в итоге Россия захватит около двух третей территории Украины.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года. В Москве категорически отвергают подобные утверждения.