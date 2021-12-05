США будут помогать Тайваню, при этом признавая политику «одного Китая»



Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции в фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы.

«Мы по-прежнему привержены политике «одного Китая», а также обязательствам о поддержании способности Тайваня защищать себя в соответствии с «Законом об отношениях с Тайванем», сохраняя при этом способность противостоять любому применению силы, которое поставило бы под угрозу безопасность народа Тайваня», — сказал он.

По его словам, США «сейчас работают над усилением сдерживания, а не стремятся изменить статус-кво».

Министр сказал, что Вашингтон «собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая». Поэтому США «активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР», и, американские дипломаты и военные «предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов».

Напомним, что в последние месяцы напряженность в районе Тайваньского пролива растет, Тайвань жалуется на неоднократные полеты самолетов ВВС КНР вблизи острова

Остин завил, что эти полеты можно рассматривать как «репетиции», хотя и он не указал, репетиции чего именно.

«Я не хочу строить догадки, но, конечно… это очень похоже на репетиции», — сказал он.