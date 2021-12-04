В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке

Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования, сказал высокопоставленный представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.

«Подготовка (к переговорам в Вене) означала их приезд с предложениями, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев, и сохраняли все компромиссы с нашей стороны, и ещё они просили большего», — сказал дипломат в ходе телефонного брифинга.

Он добавил, что требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.

США обвиняют Иран в «провокационном» форсировании ядерной программы и считают, что таким образом он пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене, сказал представитель госдепартамента.

«В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо», — сказал дипломат.

Попытки Ирана форсировать ядерную программу он назвал «особо провокационными».

«Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащенного урана и создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает», — сказал он.

Представитель госдепартамента предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран.