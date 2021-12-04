Армянские диверсанты прибыли в Ереван

Группа из 10 армянских диверсантов, переданных сегодня Азербайджаном, прибыла в Ереван.

Их сопровождал бывший командующий миротворческим контингентом генерал Рустам Мурадов, сообщают армянские СМИ.

В аэропорту их встречали военный атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Армении Игорь Щербаков и командующий армяно-российской ОГВС в Республике Армения Тигран Парванян.

Азербайджан передал Армении военнослужащих: Еримяна Нарека Володяевича, Аракеляна Араика Аршалуйсовича, Амирханяна Сержика Самсоновича, Акопяна Геворка Араиковича, Налбандяна Роберта Мамиконовича, Саргсяна Арута Арамаисовича, Манасяна Артема Суреновича, Аветисяна Эрика Унановича, Тевосяна Армана Артуровича, Акопяна Тиграна Арменовича.