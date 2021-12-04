Назарбаев признался Оливеру Стоуну, почему Казахстан не признал Крым российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году не признала Крым российским.

«Был референдум , да. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», — сказал он в показанном в субботу фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал. «Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — указал первый президент республики.