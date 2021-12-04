В Азербайджане еще 1406 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1 406 случаев заражения коронавирусом, 1 787 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 594 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 562 786 человек вылечились, 7 947 скончались, число активных больных – 24 261.

За прошедшие сутки проведено 12 869 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 591 270 тестов.