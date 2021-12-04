МИД объяснил причину отмены встречи Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме

В МИД Азербайджана прокомментировали вопрос, почему не состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Стокгольме.

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева напомнила, что 2-3 декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров государств-участников ОБСЕ, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана, и перед заседанием сопредседатели Минской группы выступили с предложением провести в Стокгольме очередную встречу министров Азербайджана и Армении.

«Известно, что Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже министр иностранных дел Азербайджана довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны в связи с вопросами в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период.

Однако за несколько часов до намеченной на 3 декабря встречи Армения совершила провокацию. Так, появилась информация о незаконном посещении парламентариев Армении территорий Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона в ответ на эту провокацию Армении не сочла целесообразным проведение в Стокгольме встречи министров двух стран.

Как видно, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Эта позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе», — отметила Лейла Абдуллаева.