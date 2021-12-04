Россия отзывает своего посла из Армении

В ближайшее время из Армении будет отозван посол России Сергей Копиркин. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак».

«Он был назначен послом в Армении в апреле 2018 года, и, похоже, это соответствует закону о дипломатической службе, так как трудовой договор с дипломатами подписывается на 3 года, а в случае с Копиркиным эти 3 года уже истекли. Однако, если государство довольно своим представителем, договор обычно продлевается. А российские послы при отсутствии каких-либо ЧП, как правило, продолжают свою работу в странах пребывания.

В данном случае, судя по всему, налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет обусловлен и этим, в том числе», — пишет газета.