Создатели новой «Матрицы» обнародовали трейлер фильма

В Сети появился новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.
Главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, технологии, ограничивающие индивидуальность человека.
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.
Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.
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The Matrix Resurrections tickets on sale 12.06.21 @ 9AM PT #MatrixMonday #TheMatrix pic.twitter.com/l94gQtfzGd
— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) December 1, 2021