Создатели новой «Матрицы» обнародовали трейлер фильма

В Сети появился новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.

Главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, технологии, ограничивающие индивидуальность человека.

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.

Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.