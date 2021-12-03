Эрдоган и Путин обсудили процессы между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону пути развития турецко-российских отношений.

Телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся в пятницу, 3 декабря.

Эрдоган и Путин также обсудили региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине, уточняет «Анадолу».

В свою очередь, в Кремле сообщают, что Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

«В ходе переговоров было важно подтвердить готовность Баку и Еревана к сотрудничеству в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также созданию механизмов делимитации и демаркации границы между двумя государствами. Кроме того, состоялся обмен мнениями по решению практических вопросов, связанных с восстановлением торгово-экономических и транспортных связей.

Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув важность посреднической роли Российской Федерации, заявил о своей приверженности дальнейшей координации усилий, в том числе режиму прекращения огня, и использованию возможностей российско-турецкого Центра по контролю за всеми военными операциями в зоне конфликта», — отмечается в сообщении Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора также обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.

Путин обратил внимание на проводимую Киевом деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений.

«Об этом свидетельствует провокационная активность Вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении Кремля.

Также российский лидер подчеркнул необходимость отказа Киева от любых попыток силового воздействия на Донбасс.