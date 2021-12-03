Коротченко: У Армении статус пешки

На геополитической шахматной доске у Армении статус пешки, а она в отношениях с Россией и другими глобальными игроками мнит себя легкой (конь или слон), а порой даже тяжелой фигурой типа ладьи.

Так что пешка, поле маневра е2-е4, и только в игре за Россию. А в игре за Запад — сожрут!

Пешка — самая слабая шахматная фигура и основная единица измерения шахматного материала: в пешечном эквиваленте измеряют «вес» фигур (лёгкая фигура — конь и слон примерно эквивалентна трём пешкам, ладья — пяти). Сама пешка равна 1 очку.

По Ф.Филидору пешка — «душа шахматной партии», структура пешечного расположения определяет стратегический рисунок партии. В эндшпиле роль пешек значительно возрастает, особенно далеко продвинутых (близких к полю превращения).

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.