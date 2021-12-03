В Каспийском море обнаружены человеческие останки



В Каспийском море были обнаружены и извлечены из воды человеческие останки.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает АПА.

«Тело было обнаружено некоторое время назад, извлечено из воды, но личность пока не установлена. В настоящее время ведется расследование», — отметил И. Ахмедов.

Он также добавил, что это не сотрудник SOCAR, который пропал без вести 1 декабря.

Напомним, электромонтер SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу пропал без вести на Нефтяных Камнях. Последний раз М.Намазова видели на рабочем месте 1 декабря примерно в 05:45.

По периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, были проведены поиски, для продолжения поисков на место были привлечены корабли и водолазы.

К поискам также были привлечены вертолеты. Несмотря на то, что вчера из-за погодных условий и усиления ветра в море поисковые работы были приостановлены, в настоящее время предпринимаются попытки продолжить поиски в море.