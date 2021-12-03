В Стокгольме состоялась встреча Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ



Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках участия на заседании 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о новой ситуации, возникшей в регионе после окончания конфликта, сообщили в пресс-службе МИД.

Помимо этого Байрамов и Шмид обсудили шаги, предпринимаемые в направлении выполнения трехсторонних заявлений, а также о вопросах сотрудничества с ОБСЕ.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает важность сотрудничеству с ОБСЕ.

Он проинформировал Х.Шмид о восстановительных работах, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в сфере защиты экологии и окружающей среды, отметив готовность нашей страны к сотрудничеству с ОБСЕ как с организацией, обладающей мандатом содействия процессу восстановления в постконфликтный период.

В ходе встречи стороны обсудили также различные аспекты двустороннего сотрудничества.