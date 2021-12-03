В Агдаме будет построен Карабахский университет

В Агдамском районе планируется построить Карабахский университет, заявил глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«В генплане Агдама, который представлен президенту Азербайджана, предусмотрено создание специального образовательного квартала. В этом квартале будет построен Карабахский университет», — сказал Гаджиев в пятницу на панели Экономического форума UNEC «Великое возвращение в Карабах: устойчивое заселение и экономическая реинтеграция».

По его словам, концепция университета пока еще находится на стадии разработки.