Умерла Нина Ургант



Умерла советская, российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

Народная артистка России скончалась в 92 года.

Нина Николаевна запомнилась зрителям в кинолентах «Я родом из детства», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», «Живые и мертвые», всего же в фильмографии народной артистки — роли почти в шести десятках картин. В 1974 году на Ленинградском телевидении был снят полнометражный фильм-портрет «Нина Ургант».

Всеобщую любовь и признание актриса получила после выхода киноленты «Белорусский вокзал», где она создала образ медсестры Раи — человека мужественного, доброго и мудрого. Картина многократно демонстрировалась на телеэкранах и, кажется, нет такого человека, который не сочувствовал бы Рае, любящей своего комбата и потерявшей его сначала после войны, а потом и окончательно — когда он умер. Всю жизнь она любила только его. Когда Рае сообщают, что комбат умер, лицо ее каменеет, после чего сквозь слезы она поет под гитару ставшую знаменитой песню Булата Окуджавы: «И значит, нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим».

Актриса являлась обладательницей множества наград и премий, она удостоена ордена «Знак Почета», Государственной премии СССР — за роль Дины Павловны Милениной в фильме «Премия», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, театральной премии «Золотая маска» и многих других.