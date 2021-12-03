

«Разрабатывается стратегия Фонда возрождения Карабаха».

Об этом на панели на тему «Большое возвращение в Карабах: Стабильное поселение и экономическая реинтеграция» на Экономическом форуме UNEC сказал председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, передает АПА.

По его словам, в ближайшие дни документ будет вынесен на обсуждение в Наблюдательном совете.

«Будущее Азербайджана это стабильное будущее. Большое возвращение зависит от стабильного поселения, экономической реинтеграции. Стабильность непосредственно связана с человеческим капиталом, окружающей средой и правильным управлением».