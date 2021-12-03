Forbes: Беспилотники «Байрактар» могут стать решающим фактором в войне в Донбассе

«Беспилотные летательные аппараты могут нарушить баланс в потенциальном конфликте между Россией и Украиной, но не так, как, похоже, думают многие аналитики. Вполне возможно, что те, кто ожидает, что это будет битва Давида с Голиафом, будут разочарованы». Об этом пишет Forbes.

По мнению автора, в конфликте 2020 года между Арменией и Азербайджаном беспилотники «Байрактар» ТБ2 (TB2 Bayraktar), которые Азербайджан получил от Турции, взрывали армянские танки и другие боевые машины с помощью ракет с лазерным наведением. Армянские средства ПВО, поставляемые Россией, были бессильны остановить их, и TБ2 нанесли такие же тяжелые потери в российской военной технике в Сирии и Ливии.

«Поэтому, учитывая, что Украина принимает на вооружение TБ2, недавно закупленные у Турции (и использует их в боевых действиях против боевиков), мы видим комментарии, подобные недавнему твиту Фрэнсиса Фукуямы (Francis Fukuyama) о том, что «использование Украиной турецких БПЛА может полностью изменить правила игры».

Кроме того, Украина имеет на вооружении множество небольших тактических БПЛА, некоторые из которых имеют на борту летальное оружие. Производство БПЛА в Украине было запущено в результате начала конфликта 2014 года, когда университеты, любители-авиамоделисты и небольшие предприятия поставляли беспилотники напрямую подразделениям, находившимся на линии фронта.

Выдающимся изделием стал БПЛА A1 «Фурия» производства НПП «Атлон-Авиа», тактический разведывательный беспилотник, который остается на вооружении в модернизированном виде. Но самым подходящим здесь является слово «разнообразие». В последнем каталоге украинской внешнеторговой и инвестиционной компании «Укринмаш», осуществляющей торговлю в частности продукцией военного назначения, представлены 23 различных типа БПЛА, плюс еще 13 бесплотников находятся в разработке. В компании заявляют, что ее промышленность беспилотных летательных аппаратов соответствует мировому уровню.

Помимо этого, у Украины есть барражирующие боеприпасы или беспилотники-камикадзе. Они варьируются от сложного на вид барражирующего боеприпаса «Гром» (также известного как «Тихий гром»/ST-55 Silent Thunder) и запроектированной КБ «Роботикс» транспортно-пусковой установки кассетного типа LUACC Swarm («Рой»), которая может быстро поднять в воздух 36 ударных беспилотников, до ряда простых устройств и мультикоптеров с гранатометами.

Но Россия, возможно, к этому готова.

Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), военный эксперт в области обороны России и советник Центра военно-морских исследований (CNA) и Центра новой американской безопасности (CNAS), в беседе со мной сказал, что русские, похоже, настроены оптимистично в отношении своей способности противостоять возможным действиям Украины с использованием БПЛА.

«В российской армии понимают, что турецкий БПЛА TБ2 является фактором повышения боевых возможностей украинских войск. Но в то же время Министерство обороны России утверждает, что его более совершенные системы РЭБ [радиоэлектронной борьбы], радиолокационного обнаружения и ПВО могут обнаружить и нейтрализовать этот беспилотник, не создавая угрозы для сил и средств в районе боевых действий», — говорит Бендетт.

Не случайно и то, что производители самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» только что объявили, что он был модернизирован, в частности, для борьбы с ударными беспилотниками. «Панцирь» представляет собой систему на гусеничном шасси, которая сочетает в себе восемь ракетных установок и два скорострельных 30-миллиметровых зенитных автомата. Они сильно пострадали в Сирии, но, по-видимому, уроки извлечены.

Кроме того, наблюдатели недавно заметили вблизи границы российские танки с «подручными средствами» в виде бронированных дополнительных элементов защиты — надстройками, сварными металлическими каркасами над башнями для отражения или преждевременного детонирования приближающихся сверху ракет.

Бендетт отмечает, что у русских теперь есть определенный опыт борьбы с беспилотниками меньших размеров, которые были задействованы в районе Донбасса.

«Для их нейтрализации российские войска собираются использовать комбинацию систем РЭБ [радиоэлектронной борьбы] и ПВО, — говорит Бендетт. — Министерство обороны России регулярно проводит такого рода учения по борьбе с беспилотниками, чтобы убедиться, что военнослужащие знают, как противостоять такой угрозе».

Следовательно, русские считают, что способны ослабить угрозу нападения украинских беспилотников. Разумеется, их силы ПВО гораздо лучше организованы, оснащены и обучены, чем у Армении.

Но, видимо, наибольшее влияние на ход военных действий окажут не украинские беспилотники, а российские.

В последнем конфликте Россия использовала беспилотники для быстрого обнаружения позиций ВСУ, определения их местоположения и координирования артиллерийского огня по ним. Появление беспилотника часто указывало на предстоящий массированный ракетный обстрел, порой с сокрушительным воздействием.

«За три минуты… в результате огневого удара российских войск с использованием боеприпасов для поражения сверху в сочетании с термобарическими боеголовками были уничтожены два механизированных батальона», — отметил президент Фонда Потомак Филипп Карбер (Phillip Karber) на конференции Ассоциации сухопутных войск США (AUSA) в 2015 году.

С тех пор Россия на основе боевого опыта, приобретенного в Сирии, улучшила систему координации между своими БПЛА и силами артиллерии.

«Возможности российских военных беспилотных летательных аппаратов продолжают совершенствоваться в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, — говорит Бендетт. — Помимо действий в Сирии, Министерство обороны постоянно проводит подготовку на территории России во время многочисленных учений, в которых участвуют БПЛА различных классов, выполняющих разведывательные и боевые задачи».

Бендетт отмечает, что в настоящее время Россия имеет на вооружении более широкий спектр более мощных БПЛА, чем раньше, включая «Орион», «Форпост» и «Орлан-10», которые способны вести разведку на среднем и большом расстоянии. Их можно было бы использовать для обнаружения целей для реактивных систем залпового огня «Смерч» — один комплекс способен поражать цели реактивными снарядами с кассетной головной частью на расстоянии в 65 километров (40 миль), а площадь поражения составляет более 400 тысяч квадратных метров (100 акров). Этот огонь не является точным, но он результативный.

Многократные удары могли бы в короткий срок ослабить оборону украинских сил в стратегических точках и уничтожить любые силы подкрепления, пытающиеся вступить в бой. Позволяя российской артиллерии первой обнаруживать цели и первой наносить удары, эти беспилотники могли бы повлиять на ход войны.

Русские также могут задействовать модификации БПЛА «Форпост» и других беспилотников с оружием на борту. К тому же, украинцы не единственные, у кого есть беспилотники-камикадзе или барражирующие боеприпасы. Русские уже опробовали дрон-камикадзе «Ланцет» и «Куб».

«Они были испытаны в Сирии, и в Министерстве обороны заявили, что сначала эта техника поступит на вооружение в российские войска, после чего эти беспилотники-камикадзе будут предложены на экспорт», — говорит Бендетт.

«Ланцет-1» — это запускаемый «с руки» винтовой беспилотник с интегрированной боевой частью, продолжительность полета которого составляет 30 минут. Она способен самостоятельно обнаруживать цель и уничтожать ее, пикируя со скоростью более 100 километров в час.

Такие беспилотники могут оказаться весьма эффективными в войне с неподготовленным противником, особенно если они будут использоваться в соответствии с российской артиллерийской доктриной массированного огня. Это новый тип ведения войны, и можно только догадываться, насколько эффективно Украина сможет отражать подобные удары.

БПЛА будут играть значительную роль в будущих войнах, и в ходе потенциального конфликта между Украиной и Россией беспилотники могут активно использоваться обеими сторонами. Но не следует рассчитывать на то, что это будет простая битва Давида и Голиафом: на этот раз у Голиафа тоже есть праща и много камней для нее.