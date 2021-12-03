Обнародован список незаконных археологических раскопок, проведенных Арменией на оккупированной территории Азербайджана



На протяжении оккупации Армения проводила незаконные археологические раскопки на азербайджанских землях, включая Ходжавенд, Агдам, Ходжалы, Шушу и Ханкенди.

Об этом говорится в «Отчете о присвоении Арменией культурного и исторического наследия, принадлежащего азербайджанцам», сообщает АПА.

В совместном отчете Министерства культуры и Центра анализа международных отношений отмечается, что, с 2002 года раскопки в Азыхской пещере (известной как поселение человека эпохи палеолита) проводились с участием зарубежных экспертов из Испании, Великобритании и Нидерландов.

До этого пещера использовалась как хранилище боеприпасов и боевой полигон для военнослужащих. Во время незаконных раскопок были обнаружены многочисленные материалы, имеющие научное значение, которые были перевезены в музеи Армении и западных стран.

Незаконные раскопки также проводились Институтом археологии и этнографии Академии наук Армении под руководством Гамлета Петросяна вблизи крепости Шахбулаг Агдамского района и продолжались 14 лет до июля 2020 года. Все обнаруженные здесь артефакты были незаконно вывезены в Армению.

В пещерном лагере Таглар, расположенном между селами Туг и Таглар Ходжавендского района были обнаружены орудия эпохи палеолита на Кавказе и Востоке. Они имеют богатую историю и позволяют изучить происхождение более поздних орудий труда.

В ходе незаконных раскопок, проведенных в этой пещере с участием специалистов из зарубежных стран, были обнаружены, разграблены и вывезены тысячи образцов.

В монастыре Худавенг также проводились незаконные раскопки. Сама армянская сторона признала, что в ходе раскопок, проведенных в 2007 году, была обнаружена гробница, не соответствующая армянским христианским традициям. Ценные образцы были вновь конфискованы армянским аббатством монастыря. Очередные раскопки были проведены в 2017 году в ходе 10-дневной экспедиции в рамках реставрации малой купольной церкви монастырского комплекса.