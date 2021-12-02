Портрет Екатерины II ушел с молотка

Аукционный дом MacDougallʼs провел 1 декабря в Лондоне торги русским искусством. Главным лотом аукциона стал портрет российской императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и написанное ею письмо о пользе вакцинации от черной оспы.

Как сообщается на сайте MacDougallʼs, лот ушел с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов (1,26 миллиона долларов). Эстимейт составлял от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов. Покупатель лота не разглашается. Ранее эта картина и письмо находились в частной коллекции в России.

Письмо Екатерины II, написанное во время путешествия в Крым, датируется 20 апреля 1787 года и адресовано графу Петру Румянцеву. В нем императрица указывает на необходимость организации вакцинации от черной оспы на государственном уровне, поскольку без нее жителям страны грозит «великий вред особливо в простом народе». Письмо считается первым известным историческим документом о кампании по вакцинации в России.

Екатерина II первой в России привилась от оспы. Это произошло в октябре 1768 года — в разгар эпидемии болезни в России и Европе. В то время использовался метод вариоляции — прививаемому делали несколько разрезов на руке и вводили оспенный материал от заболевшего.