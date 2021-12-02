Амреев: Орден был вручен Алиеву за выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира и роль в освобождении Карабаха

«В ходе саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден «Высшим Орденом Тюркского мира». Эта уникальная в мире награда была учреждена два года назад главами наших государств и присваивается по решению и подписью 6-ти глав государств. Согласитесь, такого ордена нет в мире».

Об этом в интервью exclusive.kz сказал Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств (ОТГ) Багдад Амреев.

«Первый Орден был вручен Почетному председателю Организации Тюркских Государств, первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву во время саммита в Баку в 2019 году. В нынешнем же году Орден был вручен Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление Тюркского мира и его роль в освобождении оккупированного Карабаха. Символично, что все Тюркские страны выразили таким образом солидарность с братским народом Азербайджана, разделив с ним эту победу», — отметил генсек ОТГ.