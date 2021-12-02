В Украине ожидают визита главы РКЦ

Papal audience

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук сообщил, что в Украине ожидают визита Папы Римского Франциска.

Как пишет «Европейская правда», об этом он рассказал во время Киевского форума по безопасности.

«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Папы Франциска) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — сказал глава УГКЦ.

«Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства», — подчеркнул он.

Шевчук сказал, что несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине, и что глава Ватикана очень обеспокоен судьбой простых людей.

«Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — добавил глава УГКЦ.

Он также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий о том, что война закончит после того, как Папа посетит Украину, отметила пресс-служба форума.