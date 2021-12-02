Байрамов раскрыл условие превращения Южного Кавказа в стабильное и предсказуемое пространство

«Реализация соглашения, достигнутого лидерами Азербайджана, Российской Федерации и Армении 26 ноября в Сочи, может превратить Южный Кавказ в более стабильное и предсказуемое пространство».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

«Встреча лидеров Азербайджана, Российской Федерации и Армении 26 ноября в Сочи является важным шагом вперед. Три лидера провели детальные и всесторонние обсуждения применения ранее согласованных параметров, а также определили дальнейшие шаги по постконфликтной нормализации. Особенно важно, что до конца этого года будет создана двусторонняя армяно-азербайджанская комиссия по делимитации и демаркации границ при консультативной роли России. Азербайджан ожидает, что это соглашение будет реализовано без промедления на практике и внесет вклад в нашу цель превратить Южный Кавказ в более стабильное и прогнозируемое пространство», — сказал глава МИД.