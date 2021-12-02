Байрамов верит в потенциал МГ ОБСЕ по нормализации отношений между Баку и Ереваном

«Минская группа ОБСЕ может способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в контексте постконфликтного периода».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе выступления на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Министр отметил, что в нынешний критический период для укрепления мира и стабильности необходимы совместные усилия со стороны всего международного сообщества.

«Лучшее, что сейчас может сделать международное сообщество, — это не делать ставку на ложные ожидания, а сосредоточить все усилия на полном применении трехстороннего заявления, а также на совместной работе с Арменией и Азербайджаном по построению доверия в регионе. Минская группа ОБСЕ также может способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в контексте постконфликтной стадии. В свете изменившихся реалий мы призываем наших коллег и партнеров оценить новые перспективные возможности в регионе для развития и сотрудничества и воспользоваться его преимуществами», — сказал Дж.Байрамов.