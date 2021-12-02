Посредничество России по Карабаху приветствуется МГ ОБСЕ, заявил Лавров

Посредничество России в урегулировании конфликта в Карабахе приветствуется странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Министры России, США и Франции как страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет.